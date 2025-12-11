Premio Bancor 2025 a Draghi per l'economia e Monton Beddoes per il giornalismo

Banca Ifis

(Teleborsa) - Ilè stato conferito oggi, 11 dicembre 2025,, ex Governatore della Banca d'Italia ed ex Presidente della Banca Centrale Europea, nonché ex Presidente del Consiglio italiano, per la sua a ctra Nazioni e attori economici.A Draghi è stata dedicata anche unadall’attuale Governatore della Banca d’Italia,Il Premio Bancor è stato consegnato da, Presidente e fondatore dell’Associazione Guido Carli, e daPresidente diche patrocina il Premio. Mario Draghi succedea personalità quali Mervyn King (2022), Larry Summers (2023) e Raghuram Rajan (2024).Assegnato anche il, quale riconoscimento del l’integrità nell’informazione economica.Elemento distintivo di questa edizione è, dedicate a giovani aspiranti giornalisti, con l’obiettivo di "incoraggiare una informazione sempre più equa, corretta e approfondita".