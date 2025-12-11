Premio Bancor 2025 a Draghi per l'economia e Monton Beddoes per il giornalismo

(Teleborsa) - Il Premio Bancor 2025 per l'economia
è stato conferito oggi, 11 dicembre 2025, a Mario Draghi
, ex Governatore della Banca d'Italia ed ex Presidente della Banca Centrale Europea, nonché ex Presidente del Consiglio italiano, per la sua a capacità di promuovere la cooperazione e la fiducia
tra Nazioni e attori economici.
A Draghi è stata dedicata anche una laudatio
dall’attuale Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta.
Il Premio Bancor è stato consegnato da Federico Carli
, Presidente e fondatore dell’Associazione Guido Carli, e da Ernesto Fürstenberg Fassio,
Presidente di Banca Ifis
che patrocina il Premio. Mario Draghi succede nell’albo d’oro del Premio
a personalità quali Mervyn King (2022), Larry Summers (2023) e Raghuram Rajan (2024).
Assegnato anche il Premio Bancor per il giornalismo a Zanny Minton Beddoes
, quale riconoscimento del l’integrità nell’informazione economica.
Elemento distintivo di questa edizione è l’istituzione delle Borse di studio Bancor
, dedicate a giovani aspiranti giornalisti, con l’obiettivo di "incoraggiare una informazione sempre più equa, corretta e approfondita".