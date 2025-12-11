Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 20:16
25.653 -0,48%
Dow Jones 20:16
48.676 +1,29%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

Premio Bancor 2025 a Draghi per l'economia e Monton Beddoes per il giornalismo

Economia
Premio Bancor 2025 a Draghi per l'economia e Monton Beddoes per il giornalismo
(Teleborsa) - Il Premio Bancor 2025 per l'economia è stato conferito oggi, 11 dicembre 2025, a Mario Draghi, ex Governatore della Banca d'Italia ed ex Presidente della Banca Centrale Europea, nonché ex Presidente del Consiglio italiano, per la sua a capacità di promuovere la cooperazione e la fiducia tra Nazioni e attori economici.

A Draghi è stata dedicata anche una laudatio dall’attuale Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta.

Il Premio Bancor è stato consegnato da Federico Carli, Presidente e fondatore dell’Associazione Guido Carli, e da Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis che patrocina il Premio. Mario Draghi succede nell’albo d’oro del Premio a personalità quali Mervyn King (2022), Larry Summers (2023) e Raghuram Rajan (2024).

Assegnato anche il Premio Bancor per il giornalismo a Zanny Minton Beddoes, quale riconoscimento del l’integrità nell’informazione economica.

Elemento distintivo di questa edizione è l’istituzione delle Borse di studio Bancor, dedicate a giovani aspiranti giornalisti, con l’obiettivo di "incoraggiare una informazione sempre più equa, corretta e approfondita".
Condividi
```