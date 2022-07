Eventi e scadenze: settimana del 18 luglio 2022

Bank of America

Fope

Sourcesense

Aspen

Grifal

Italian Exhibition Group

Johnson & Johnson

Lockheed Martin

Manpowergroup

Netflix

Abbott Laboratories

Alcoa

Finlogic

Gismondi 1754

Harley Davidson

Nasdaq

Rocket Sharing Company

The Lifestyle Group

United Airlines Holdings

American Airlines

AT&T

Autostrade Meridionali

Clabo

Covivio

Mattel

Philip Morris International

The Lifestyle Group

American Express

Bb Biotech

Farmaè

Sogefi

Trendevice

(Teleborsa) -Attività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà ad Algeri per il IV Vertice intergovernativo italo-algerinoBanca d'Italia - Conti finanziariConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri - Iò Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, con la partecipazione in videoconferenza del ministro degli Affari esteri uscraino Dmytro Kuleba. Ci sarà anche una discussione sulle relazioni tra UE e America latina e Caraibi e sulla diplomazia digitaleGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività- Risultati di periodo- Appuntamento: Comunicazione ricavi netti consolidati al 30 giugno 2022- Risultati di periodo- CDA: Esame dei dati preliminari consolidati al 30 giugno 2022.Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria) (fino a mercoledì 20/07/2022)EssilorLuxottica e Politecnico di Milano assieme per gli occhiali del futuro - Presentazione del primo Smart Eyewear Lab m Centro di Ricerca congiunto di EssilorLuxottica e Politecnico di Milano. Interverrà, tra gli altri Francesco Milleri, Presidente e Ad di EssilorLuxotticaBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaBanca d'Italia - Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaThe Transatlantic Investment Committee: First Italian Meeting - Il meeting "Come costruire una nuova area di competitività strategica tra Italia, Europa e Stati Uniti: facilitare gli investimenti congiunti di industria, ricerca e nel capitale umano" organizzato da Transatlantic Investment Committee, si svolge a Roma. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Comunicazione dei ricavi gestionali consolidati del Gruppo al 30 giugno 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodoBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: BilancioIstat - Permessi di costruire - I Trimestre 20229.30 - Assemblea nazionale Coldiretti - L'Assemblea nazionale si svolge a Roma con la relazione del presidente Ettore Prandini di fronte agli agricoltori provenienti dalle campagne italiane su tutto il territorioTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive