Rocket Sharing Company: apertura del quarto e ultimo periodo di esercizio dei Warrant

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, ha fatto sapere che dal 1 luglio 2025 si aprirà il, codice ISIN IT0005481822.I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1 luglio 2025 e fino al 31 luglio 2025, termini iniziale e finale compresi, in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Quarto e Ultimo Periodo di Esercizio, con diritto di sottoscrivereRocket Sharing Company di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Rocket Sharing Company in circolazione alla data di emissione e negoziate sull’Euronext Growth Milan, in ragione di una Azione di Compendio per ogni Warrant presentati per l’esercizio.Ildei Warrant, relativamente al Quarto e Ultimo Periodo di Esercizio, è pari aper ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta.attualmente in circolazione sono pari a 5.645.000.Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del Quarto e Ultimo Periodo di Esercizio (31 luglio 2025), i Warrant non esercitati perderanno automaticamente e definitivamente disenza alcuna manifestazione in tal senso da parte dell’Emittente.