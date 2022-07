Goldman Sachs, utile cala meno delle attese grazie a trading reddito fisso

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche d'affari del mondo, ha registrato undi 11,86 miliardi di dollari neldel 2022 (23% in meno rispetto al secondo trimestre 2021 e 8% in meno rispetto al primo trimestre 2022) e undi 2,93 miliardi di dollari (contro i 5,47 miliardi di dollari di un anno fa, -47%), pari a un utile per azione di 7,73 dollari. Il, secondo dati Refinitiv, era per un utile per azione di 6,58 dollari e un fatturato di 10,86 miliardi di dollari.L'è stato di 667 milioni di dollari per il secondo trimestre del 2022, rispetto a un beneficio netto di 92 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2021 e agli accantonamenti netti di 561 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022. Gli accantonamenti per il secondo trimestre 2022 riflettono la crescita del portafoglio (soprattutto nelle carte di credito) e l'impatto di ampie preoccupazioni macroeconomiche, spiega la banca."Abbiamo ottenuto risultati solidi nel secondo trimestre, quando i clienti si sono rivolti a noi per la- ha commentato il- Nonostante l'aumento della volatilità e dell'incertezza, rimango fiducioso nella nostra capacità di navigare nell'ambiente, gestire dinamicamente le nostre risorse e generare rendimenti crescenti a lungo termine per gli azionisti".I ricavi netti dell'sono stati di 2,14 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2022, il 41% in meno rispetto a un forte secondo trimestre del 2021 e l'11% in meno rispetto al primo trimestre del 2022. La diminuzione rispetto al secondo trimestre del 2021 riflette principalmente un netto calo significativamente inferiore ricavi nell'I ricavi netti nella divisionesono stati di 6,47 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2022, il 32% in più rispetto al secondo trimestre del 2021 e il 18% in meno rispetto al primo trimestre del 2022. I ricavi netti in(reddito fisso, valute e materie prime) sono stati di 3,61 miliardi di dollari, il 55% in più rispetto al secondo trimestre del 2021, riflettendo principalmente ricavi netti significativamente più elevati nell'FICC, guidati da ricavi netti significativamente più elevati in prodotti a tasso di interesse, materie prime e valute.