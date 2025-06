JPMorgan AM lancia più grande ETF attivo: 2 miliardi di dollari da cliente esterno

(Teleborsa) - J.P. Morgan Asset Management ha annunciato ilsul Cboe BZX Exchange. Il fondo è sostenuto da undi dollari da parte di un importante cliente istituzionale esterno."Siamo entusiasti di lanciare JPHY su questa scala, che segna il più grande lancio di ETF attivi e rafforza la nostra posizione di fornitore leader di reddito fisso attivo - ha dichiarato George Gatch, CEO di J.P. Morgan Asset Management - Questo è solo l'inizio di un trend che dovrebbe vedere quadruplicare il patrimonio gestito degli ETF attivi a reddito fisso nei prossimi cinque anni".JPHY si impegna ad allocare almeno l'del proprio patrimonio in obbligazioni e altri titoli di debito cone mira a generare un elevato livello di reddito corrente. JPHY è indicizzato rispetto all'ICE BofA US High Yield Constrained Index.J.P. Morgan Asset Management è il maggiore fornitore statunitense di ETF a reddito fisso attivi, con. La società è inoltre leader del settore per flussi di investimento a reddito fisso attivi negli Stati Uniti nel 2025, con circa 10 miliardi di dollari di flussi da inizio anno.