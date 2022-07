Caldo record in Europa: Francia dilaniata dagli incendi

(Teleborsa) - Nonostante il taglio delle forniture di gas dalla Russia,, colpita dall'effetto dei cambiamenti climatici che hanno fatto salire le colonnine di mercurio., colpita dalla 45esima ondata di calore dal 1947 ad oggi., in particolare in Bretagna e nella zona atlantica.hanno colpito la regione della, a Sud di Bordeaux, dove i vigili del fuoco faticano a domare le fiamme che hanno già inghiottito 14mila ettari di foresta e la polizia sta evacuando abitanti e turisti.Caldo record anche in, dove le temperature si sono spinte sino, con punte di 38 gradi a Londra, che supera così le temperature registrate alle Bahamas ed ai Caraibi.E non va meglio in, messa in ginocchio dai, che hanno già distrutto 4.500 ettari di terreno. Il Premier spagnolo Pedro Sanchez sarà oggi nella regione dell'Estremadura alle prese con violenti incendi.Temperature da record anche ina partire da giovedì 21 luglio, conin città come. L'aria calda sahariana farà sentire i suoi effetti dapprima al Centro-Nord e in Sardegna, e poi nel weekend anche al Sud ed in Sicilia.Secondol’emergenzasi è allargata acon il 46% delle campagne europee devastate da forti cali dei raccolti e dal divampare degli incendi favorito da temperature record. "Sul vecchio Continente si è scatenata una vera e propria tempesta perfetta – spiega l'associazione degli agricoltori - con ampie e persistenti assenze di precipitazioni che si sono combinate alle ondate di caldo del tutto anomale, aggravate dalla previsione di condizioni più secche del normale in vaste aree d'Europa per i prossimi tre mesi".Secondo l’analisi della Coldiretti sul bollettino climatico del programma europeo Copernicus,con una temperatura superiore di 1,6 gradi alla media per effetto del valori estremi fatti registrare in Spagna, Francia e Italia. Una situazione che sta avendo pesanti conseguenze sulle rese delle coltivazioni sottoposte a stress termico e idrico, con il risultato che lain Europarispetto ai livelli del 2021, arrivando così a toccare poco più di 286 milioni di tonnellate. A soffrire è soprattutto l’Italia dove i campi sono allo stremo e hanno già perso in media 1/3 delle produzioni nazionali.