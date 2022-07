OMS: "corrono i contagi, attesi più ricoveri e morti"

(Teleborsa) - Sonoregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di poco più di 380 mila tamponi, in calo rispetto a ieri quando erano stati oltre 120 mila, con il tasso di positività al 22,6%, in leggera discesa.i morti che portano il totale delle vittime da inizio pandemia aMinistero della Salute.Ancora in aumento ima solo quelli in area medica: rispetto a ieri si registrano 62 pazienti in più per un totale di 11.037 persone ricoverate, mentre ci sono 6 pazienti in meno nei reparti di terapia intensiva, con 42 ingressi del giorno, per un totale di 410 ricoveri.segnalati è quasi raddoppiato nelle ultime 6 settimane. Anche i morti sono in aumento, ma per il momento non così rapidamente come i casi. Tuttavia, avere più casi significa che possiamo aspettarci di vedere più ricoveri e morti nelle prossime settimane". E' quanto ha evidenziato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms),durante il consueto briefing con la stampa.Abbiamo ripetuto costantemente che questo virus continuerà ad evolversi e dobbiamo essere pronti per qualunque cosa ci getterà addosso. Potrebbe essere una nuova versione delle varianti che già conosciamo, o qualcosa di completamente nuovo. Sappiamo che, affinché qualsiasi variante futura diventi diffusa, dovrà essere più trasmissibile delle varianti precedenti.ha aggiunto.