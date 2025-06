Stop agli smartphone a scuola

(Teleborsa) - Ilviene ora esteso anche agliDopo aver introdotto il divieto per gli alunni fino ai 14 anni con una, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha diffuso una nuova nota indirizzata ai dirigenti scolastici del secondo ciclo, con cuiPer chi violerà la norma sono previste, mentre spetterà ai singoli istituti individuare le modalità operative per far rispettare il divieto. Valditara definisce questa misura "non più rinviabile", sottolineando i danni, ampiamente dimostrati da studi scientifici, che un uso scorretto o eccessivo dello smartphone può causare sulla salute mentale e fisica degli adolescenti, oltre che sul loro rendimento scolastico.Vengono citate ricerche condotte dall’, che mostrano effetti negativi su sonno, attenzione, apprendimento e relazioni sociali. Tra le conseguenze più comuni: dipendenza, ansia, sintomi da astinenza e calo delle prestazioni scolastiche, visibili anche nei risultati delle valutazioni internazionali. In linea con quanto stanno già facendo numerosi Paesi, il ministero italiano punta così aLa circolare chiarisce che l’uso del cellulareper studenti con disabilità o disturbi dell’apprendimento, se previsto nei loro piani educativi o per motivi personali documentati. Inoltre, l’utilizzo è ammesso, ad esempio negli indirizzi tecnologici dell’istruzione tecnica. Resteranno utilizzabili per scopi scolastici anche altri strumenti digitali come tablet, PC e lavagne interattive. Infine, il Ministero invita le scuole a, dedicando particolare attenzione ai temi legati all’intelligenza artificiale e al suo impiego nella didattica.