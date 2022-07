Azimut: utile semestre a 202 milioni, acquisisce quota RoundShield Partners

Azimut

(Teleborsa) -ha riportato nel primo semestre un, in aumento rispetto ai 194,1 milioni del primo semestre 2021.consolidati si sono portati arispetto ai 566,4 milioni dell'anno precedente, beneficiando della forte crescita degli AuM e dei Total Assets, principalmente attribuibile all'aumento del 21% delle commissioni di gestione ricorrenti, che ammontano a 552,3 milioni. Il reddito operativo consolidato si attesta a 276 milioni (rispetto ai 232,8 milioni del 2021).Ila fine giugno 2022, mentre il dato comprensivo del risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato arriva a 81,2 miliardi (+7%). Il patrimonio totale medio è cresciuto del 19% rispetto all'anno precedente e si attesta a 82,6 miliardi di euro. Nel segmento, Azimut ha continuato il suo percorso di forte crescita con glia luglio 2022, anche grazie all'ultima acquisizione di una quota di minoranza in RoundShield Partners.che puntano ad almeno 400 milioni di euro di utile netto e di 6-8 miliardi di euro di raccolta netta.Azimut ha annunciato oggi di aver, attraverso la sua controllata statunitense Azimut Alternative Capital Partners, una, una delle principali società di private markets europee indipendenti. Fondata nel 2013 e con circa 2,9 miliardi di AUM, RoundShield investe in asset-backed special opportunities europee, prevalentemente nei segmenti real estate e infrastrutture.