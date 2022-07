Infrastrutture, al via la partnership tra PTS e Ital Communications SB per la gestione del Dibattito Pubblico

(Teleborsa) -, player nel settore della consulenza direzionale, et (SB), agenzia di comunicazione e media relations, hanno dato il via a un accordo quadro a supporto di imprese e istituzioni per coinvolgere cittadini e comunità nella realizzazione diper lo sviluppo del Paese.La partnership ha il fine di predisporre soluzioni efficaci e risposte coordinate per favorire ilcon lee i gruppi di interesse su progetti infrastrutturali e sulla, partendo dai contenuti e discutendo nel merito. Tale collaborazione nasce in un momento peculiare, in cui laimpone di applicare nuovi istituti come quello del dibattito pubblico, introdotto di recente nel nostro ordinamento, con la finalità di informare i cittadini sugli effetti derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche.Per, Executive Vice Chairman e Founder PTS “gli obblighi di accountability e di trasparenza gravanti sulle amministrazioni pubbliche ed in generale sulle ‘stazioni appaltanti’ e l’esigenza di garantire l’accesso e l’informazione dei cittadini in merito a progetti che coinvolgono il territorio, richiede l’apporto di competenze e professionalità specifiche nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Lo scopo di questa collaborazione è di favorire processi di consultazione e ‘partecipazione consapevole’, partendo dai contenuti e favorendo il dialogo su di essi, nell’interesse di imprese, comunità e stakeholder”.“Siamo orgogliosi di avviare questa importante partnership al servizio delle istituzioni e delle imprese, utile a contribuire allo sviluppo infrastrutturale del Paese, oltre che indispensabile per un’effettiva ripartenza dal punto di vista economico”, ha dichiarato, Founder di Ital Communications SB. “In questa prospettiva, la comunicazione e l’informazione assumono un ruolo sempre più centrale nell’ottica di promuovere un’efficace valorizzazione di un’opera e del suo impatto sul territorio”.Laha preso il via con la relazione conclusiva del Dibattito Pubblico sulla tratta Battipaglia – Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno – Reggio Calabria, che si è tenuta lo scorso 6 maggio.