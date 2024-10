Formula 1, LVMH nuovo partner globale per 10 anni

Liberty Media

(Teleborsa) - La competizione motoristica, controllata da, e il colosso francese del lussohanno siglato una. LVMH diventerà Global Partnere diverse Maison iconiche del gruppo saranno coinvolte nella partnership, tra cui Louis Vuitton, Moot Hennessy e TAG Heuer, si legge in una nota. Ulteriori dettagli sulla partnership saranno annunciati all'inizio del 2025.L'accordo è statoda Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, Greg Maffei, Presidente e CEO di Liberty Media, Bernard Arnault, Presidente e CEO di LVMH Group e Frédéric Arnault, CEO di LVMH Watches."Le persone, la ricerca dell'eccellenza e la passione per l'innovazione sono al centro dell'attività delle nostre Maison e della Formula 1 - ha commentato- Negli sport motoristici come nella moda, nell'orologeria o nei vini e liquori, ogni dettaglio conta sulla strada del successo. Sia nei nostri laboratori che sui circuiti di tutto il mondo, è questa incessante ricerca di superare i confini che ispira la nostra visione, ed è questo il significato che vogliamo dare a questa grande e unica partnership tra la Formula 1 e il nostro Gruppo"."Il nostro sport si fonda sulla ricerca incessante dell'eccellenza, un valore che è anche al centro di LVMH, quindi sono lieto di annunciare che questa partnership storica inizierà nel 2025 - ha detto- Mentre la Formula 1 continua la sua crescita globale, attraendo un pubblico nuovo e più diversificato, la forza e l'ampiezza di LVMH lo rendono il partner perfetto con cui lavorare mentre cerchiamo di migliorare continuamente l'esperienza dei nostri fan e l'eredità del nostro incredibile sport".