India, partnership strategica tra Thales e Adani Airport Holding

Thales

(Teleborsa) -, il più grande operatore aeroportuale privato dell'India,, leader globale nello sviluppo di tecnologie avanzate, hanno siglato unae migliorare l'esperienza dei passeggeri in tutto il Paese.Nell'ambito di questa partnership, Thales ha implementato la soluzione(Mumbai, Ahmedabad, Guwahati, Jaipur, Lucknow, Mangaluru e Thiruvananthapuram), che semplifica e migliora il viaggio per milioni di viaggiatori dall'inizio del 2024.I passeggeri pre-iscritti possono quindi beneficiare di un modo semplice e affidabile peril loro viaggio, eliminando la necessità di esibire un documento d'identità e la carta d'imbarco ad ogni punto di controllo (dal check-in all'imbarco), grazie all'di una tecnologia avanzata dicome prova sicura dell'identità del passeggero.La società indiana ha poiper l'implementazione in tutti i suoi aeroporti dell'innovativoper ottimizzare la gestione complessiva dell'aeroporto e migliorare l'esperienza dei passeggeri in tutta sicurezza. Questabasata su cloud ospiterà centralmente tutte le applicazioni necessarie percomplessiva, la sicurezza e l'esperienza dei passeggeri."Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Adani Airport Holdings Limited per portare soluzioni tecnologiche innovative e rivoluzionare le operazioni aeroportuali e l'esperienza dei passeggeri in India. La nostra soluzione biometrica Fly to Gate e l’Airport Operation Control Centre (APOC) consentiranno ad Adani di semplificare le operazioni e garantire un viaggio sicuro e semplificato per milioni di passeggeri", ha dichiarato, VP e Country Director for India di Thales.