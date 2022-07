Banco Desio, utile netto primo semestre sale a 54 milioni

Banco Desio

(Teleborsa) -consolidato dinel primo semestre 2022 è pari a 54,1 milioni in netta crescita rispetto allo stesso periodo 2021 (+46,9%) conal 9% (+3,7 pts rispetto al primo semestre 2021).Ilpari a 107,9 milioni è in miglioramento rispetto al primo semestre 2021 (+18,4%) spinto dall’incremento deiad Euro 239,8 milioni(+7,3%) e dalla crescita dei volumi.a 58% nel primo semestre 2022 (-4,3 pts rispetto al primo semestre 2021).Il totale delleal 30 giugno 2022 è risultato di circa 28,8 miliardi di euro, in riduzione di circa 1,6 miliardi di euro (-5,4%) rispetto al saldo di fine esercizio 2021, attribuibile all’andamento della raccolta indiretta (- 9,3%) parzialmente compensato da quella diretta (+ 0,3%).Laalla fine del primo semestre ammonta a circa 12,5 miliardi di euro ed evidenzia un incremento dello 0,3% che riviene dalla crescita dei debiti verso clientela di circa 0,1 miliardi (+1,1%), parzialmente rettificata dalla riduzione dei titoli in circolazione (-5%).Laha complessivamente registrato al 30 giugno 2022 un decremento di -9,3% rispetto al saldo di fine esercizio precedente, attestandosi a 16,3 miliardi di euro. In particolare l’andamento è attribuibile sia alla raccolta da clientela istituzionale (-9,3%) che alla raccolta da clientela ordinaria (-9,3%) per effetto dell’andamento del comparto del risparmio gestito (-9,6%) e del risparmio amministrato (-8,4%).Il valore degliordinaria al 30 giugno 2022 si attesta a circa 11,5 miliardi di euro, aumento rispetto al dato dell’esercizio precedente (+3,4%), attribuibile principalmente alla crescita dei mutui e finanziamenti a medio lungo termine per effetto delle iniziative offerte a sostegno al sistema produttivo e alle famiglie.