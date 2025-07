CrowdFundMe, raccolta in crescita a 18 milioni di euro nel primo semestre

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unacomplessiva di 18 milioni di euro, in aumento del 44% rispetto al secondo semestre 2024 (12,5 milioni).In particolare,ha registrato una performance significativa, con 10 milioni di euro raccolti, pari a una crescita del +54%, e un incremento del +21% nel numero degli investimenti, saliti a 1.450., piattaforma del Gruppo specializzata nel lending crowdfunding immobiliare, ha registrato oltre 9 milioni di euro di rimborsi agli investitori, in crescita del +12% rispetto al semestre precedente.Tra i principali risultati raggiunti nel semestre: 4 progettisu CrowdFundMe, per un totale raccolto di 5 milioni di euro; 3 progettisu CrowdFundMe, per un totale raccolto di 1,5 milioni di euro. Tra ledel semestre si segnalano: Calle del Magazen - 2.299.800 euro raccolti da 206 investitori; Collecto - 1.457.282 euro raccolti da 111 investitori; Gridshare - 1.762.500 euro raccolti da 634 investitori, CleanOs - 597.588 euro raccolti da 144 investitori."Questi risultati confermano l'efficacia del nostro modello integrato e la capacità di intercettare la domanda di investimenti alternativi di qualità - ha commentato il- Continueremo a puntare sull'innovazione e sulla diversificazione per sostenere la crescita delle imprese e offrire nuove opportunità agli investitori".