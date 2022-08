Europa, Moody's: stop forniture gas Russia accresce rischi credito

(Teleborsa) - La decisione della Russia di ridurre il gas consegnato attraverso il gasdotto Nord Stream 1 a circa il 20% della capacità, annunciata il 25 luglio,. Lo affermain un nuovo report sul tema, sottolineando che Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia e Slovacchia sono i paesi più esposti all'arresto delle forniture di gas russo."L'di una chiusura parziale o totale della fornitura di energia dalla Russia- ha affermato Kelvin Dalrymple, VP-Senior Credit Officer di Moody's - Abbiamo rivisto al ribasso le nostre previsioni macro di base per diverse economie dell'Unione europea per incorporare i rischi di fluttuazione dell'offerta, nonché le recenti tendenze di crescita, politiche e tassi di interesse".L'impatto sul credito, che si base anche su fattori come la diversificazione e l'adattabilità dell'economia, la capacità delle istituzioni nazionali ed europee di organizzare una risposta politica efficace per mitigare l'impatto dello shock, la capacità fiscale di far fronte a questi effetti."Ad esempio, laha un profilo creditizio più resiliente rispetto ad altri paesi europei che dipendono dal gas russo, mentre i paesi dell'Europa centrale e orientale e l'hanno una minore resilienza economica", si legge nel rapporto.Lorivisto di Moody's per l'area dell'eurodi gas dalla Russia e prevede che il PIL reale crescerà del 2,2% nel 2022 e dello 0,9% nel 2023, in calo rispetto alle previsioni di maggio rispettivamente del 2,5% e del 2,3%.