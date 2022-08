Eurozona, aumentano i rischi recessione: PMI manifattura scivola a 49,8 punti

(Teleborsa) -. Si evince dall'ultimo report di S&P Global sui PMI, gli indici sulle aspettative dei direttori acquisti delle aziende manifatturiere.L’indiceè stato indicatodai 52,1 precedenti e risulta. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero scende così al di sotto della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione.A livello nazionale, ila 48,5 punti dai 50,9 precedenti, risultando al di sotto dei 49,1 del consensus.invece è sceso a 49,3 punti rispetto ai 52 precedenti e ai 49,2 attesi. Il dato dellasi è attestato a 49,5 punti dai 49,6 precedenti ed attesi, mentre laregistra un peggioramento a 48,7 punti dai 52,6 del mese precedente e rispetto ai 50,2 attesi."L'industria manifatturiera dell'Eurozona sta sprofondando in una, accrescendo il. I nuovi ordini stanno già calando a un ritmo che, escludendo i mesi di blocco per la pandemia, è il più forte dalla crisi del debito del 2012, e ci si può ancora aspettare di peggio", ammette il capo economista di IHS Markit,, aggiungendo "la produzione sta calando a ritmi particolarmente preoccupanti in Germania, Italia e Francia, ma è in declino anche in tutti gli altri Paesi monitorati, a eccezione dei Paesi Bassi, e anche qui il tasso di crescita ha subito un forte rallentamento".