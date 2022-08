SVIMEZ, torna a crescere forbice Nord-Sud

(Teleborsa) -sostanzialmente in linea con la ripresa nazionale nelma si prospetta un indebolimento dell'economia quest'anno con un ampliamento del. E' quanto emerge dalle anticipazioni del Rapporto SVIMEZ 2022 sull'economia e la società del Mezzogiorno.Il Mezzogiorno, rileva SVIMEZ, contrariamente alle precedenti crisi ha partecipato alla ripresa nazionale del 2021 dopo lo shock della pandemia. Il PIL del Sud - calato dell'8% nel 2020 (-9% il calo a livello nazionale) - è cresciuto infatti del 5,9% nel 2021 (a fronte di una crescita nazionale del +6,6%). Ma le conseguenze della guerra in Ucraina hanno peggiora radicalmente lo scenario, secondo il Rapporto, allontanando l'economia italianarelativamente tranquilla e coesa tra Nord e Sud del Paese, con conseguenze di medio termine che si prospettano più problematiche per le famiglie e le imprese meridionali". La crescita del PIL italiano è stimata dalla SVIMEZ al +3,4% nel 2022."A rallentare la crescita nazionale, quasi un punto sotto le- sottolinea la ricerca - è soprattutto la frenata di consumi e investimenti, in entrambi i casi con effetti di composizione sfavorevoli al Mezzogiorno tali da determinare la riapertura della forbice Nord-Sud nel ritmo di crescitache prima del nuovo shock sembrava potesse rimarginarsi".Se infatti da un lato li investimenti crescono al Sud più che al Nord nel 2022 (+12,2% contro il +10,1%), al Sud però spingono la crescita soprattutto quelli nel settore delle costruzioni, grazie allo stimolo pubblico (ecobonus 110% e interventi finanziati dal PNNR). La crescita degli investimenti orientati(+7% contro +10%).SVIMEZ stima poi un deciso rallentamento della crescita nazionale nel biennio 2023-24 (+1,5% nel 2023; +1,8% nel 2024) con il Mezzogiorno che "fa segnare tassi di variazione delnonostante il significativo contributo alla crescita del PNRR". Nel 2023, il Pil dovrebbe segnare un incremento dell'1,7% nelle regioni centrosettentrionali, e dello 0,9% in quelle del Sud. Nel 2024, si manterrebbe un divario di crescita a sfavore del Sud di circa 6 decimi di punto:Dal rapporto emerge anche che nel Mezzogiorno, non beneficiano di alcun servizio mensa, mentre nel Centro-Nord gli studenti senza mensa sono 700mila, il 46%. Non va meglio sul fronteSottolineata dunque la necessità di