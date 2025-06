Acqua, spesa per investimenti 2024-2029 sale a 28 miliardi

(Teleborsa) -, la variazione media deirisulta pari a(4,56% nel 2023) con una certa eterogeneità a livello geografico: +3,72% nell’area Sud e Isole, +8,25% nel Nord-Est, +6,27% nel Centro, e a +8,01% nel Nord-Ovest. E' quanto emerge dalla relazione annuale dell'ARERA, nell’ambito dell’attività istruttoria condotta dall’Autorità relativa al quarto periodo regolatorio 2024-2029, che ha riguardato 30 gestioni e 18.634.039 abitanti.per il periodo 2024-2029 – al lordo delle previsioni in ordine alla disponibilità di finanziamenti pubblici per la realizzazione di infrastrutture idriche – risultano, in termini pro capite, pari aa livello nazionale. Sul campione di 156 operatori, laammonta complessivamente adel quarto periodo regolatorio, passando da 4,6 miliardi di euro nel 2024, a 5,6 miliardi di euro nel 2025.Le verifiche compiute hanno confermato una d(pur con una certa variabilità fra le gestioni del panel). Il tasso di realizzazione è risultato pari al 96% nel 2022 eNel 2024, la, con consumo annuo pari a 150 metri cubi, risulta a livello nazionale pari a(2,43 euro per metro cubo consumato). Il dato vede un valore(276 euro/anno) e(448 euro/anno). Il valore, invece, si ferma a 367 euro/abitante nell’areaGuardando ledegli utenti domestici, risulta che il, per il quale si spendono a livello nazionale, il 12% è invece attribuibile al servizio di fognatura (43,9 euro/anno) e il 29,7% a quello di depurazione (108,2 euro/anno). Infine, la(36,6 euro/anno) e le(31,4 euro/anno).L’analisi del fabbisogno dia livello nazionale conferma, anche per il quarto periodo regolatorio, ildegli investimenti per laseguiti dagli investimenti per la(in costante crescita al 15,69%), da quelli per ildell’acqua depurata al 13,86%, e da quelli per l’adeguamento delal 12,79%. Emerge undi euro, equivalenti al 5,10% del fabbisogno complessivo.