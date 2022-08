Tod's

FTSE Italia All-Share

azienda di calzature di lusso

(Teleborsa) - Esordio in rally per, che mostra un'ottima performance (+20,4%) in Borsa, allineandosi al prezzo dell'OPA lanciata dalla finanziaria di Diego della Valle, con scambi attorno a 40,4 euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.