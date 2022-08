ING, utile ante imposte sopra le attese in Q2. Aumentano i costi

ING

(Teleborsa) -, il più grande gruppo bancario olandese, ha registrato undi 1.178 milioni di euro nel, inferiore del 19,3% rispetto a quello dello stesso periodo del 2021 a causa della "contabilizzazione dell'in questo trimestre", mentre il secondo trimestre del 2021 aveva incluso un rilascio netto dei costi di rischio. Il risultato netto è aumentato rispetto ai primi tre mesi del 2022, che contenevano elevati costi di rischio legati alla Russia, l'impairment su TTB e livelli stagionali elevati di costi normativi. L'del secondo trimestre 2022 è stato pari a 1.743 milioni, in calo del 15,6% rispetto allo stesso periodo del 2021 e superiore alle attese degli analisti (1,45 miliardi di euro).Leammontano a 888 milioni di euro, in crescita del 3,9% rispetto al secondo trimestre del 2021. Ilha mostrato un aumento del 10,3% su base annua del reddito da commissioni, con una forte crescita delle commissioni bancarie giornaliere a causa delle commissioni più elevate per i pacchetti di pagamento e delle nuove commissioni di servizio. Ciò è stato in parte compensato da un, poiché i mercati azionari sono diminuiti e l'attività di negoziazione è stata inferiore.Nel 2Q 2022 glisono stati pari a 202 milioni di euro, equivalenti a 13 punti base di prestito medio della clientela. I costi di rischio sono stati significativamente inferiori rispetto al 1trim 2022, quando erano stati pari a 987 milioni di euro di costi di rischio, di cui 834 milioni di euro relativi all'esposizione alla Russia."Nonostante difficili condizioni operative, sono soddisfatto dei nostri risultati - ha affermato il CEO Steven van Rijswijk - Credo che la resilienza e l'adattabilità siano due dei principali punti di forza di ING e abbiamo dimostrato ancora una volta queste qualitàdal primo trimestre e continuando a diversificare i nostri ricavi, con commissioni in aumento del 4% su base annua. La nostra resilienza è supportata dalla nostra solida posizione patrimoniale e dal quadro di gestione del rischio, con costi di rischio limitati nel secondo trimestre. C'è stato un piccolo a, ma è stato ben al di sotto dell'inflazione".