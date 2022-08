OCSE, redditi pro-capire reali giù con inflazione

(Teleborsa) -. Secondo l'ultimo rapporto dell'ilpro-capite delle famiglie ènel primo trimestre del 2022, in contrasto con una crescita dello 0,2% del PIL reale pro-capite., che ha minato il reddito delle famiglie in termini reali. Tra le economie del G7, l'impatto dell'inflazione sulle famiglie nel primo trimestre 2022 è stato particolarmente evidente in Francia, dove il reddito reale pro capite delle famiglie è diminuito dell'1,9% e in Germania, dove è diminuito dell'1,7%. E ancora si segnalano Austria (-5,5%) e Spagna (-4,1%).Si tratta delconsecutivo in cui ildelle famiglie, riducendo il divario osservato all'inizio della pandemia. Il reddito reale delle famiglie è ora superiore del 2,9% rispetto al quarto trimestre del 2019, mentre il PIL reale è superiore dell'1,6%.nel primo trimestre idelle famiglie sonoannuo e risultano del 2% più elevati rispetto al quarto trimestre del 2019. Ilinvece ènel primo trimestre del 2022 e risulta dell'1,2% più elevato rispetto al quarto trimestre 2019.