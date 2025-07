Salari reali, OCSE: in Italia maggiore calo tra principali economie

(Teleborsa) - Ili stanno crescendo praticamente in tutti i Paesima in metà di essi sono ancora al di sotto dei livelli di inizio 2021, poco prima dell'impennata dell'inflazione seguita alla pandemia.tutte le principali economie Ocse. Nonostante un aumento relativamente solido nell'ultimo anno, all'inizio delLo rilevanell'Employment Outlook 2025, nella sezione dedicata al nostro Paese.o ha portato ad aumenti salariali negoziati superiori al solito - prosegue -. Tuttavia, questi non sono riusciti a compensare completamente la perdita di potere d'acquisto dovuta all'impennata dell'inflazione. Inoltre, all'inizio del primo trimestre del 2025, un dipendente su tre del settore privato era ancora coperto da un contratto collettivo scaduto". "Nel complesso - conclude-, si prevede che la crescita dei salari reali rimarrà contenuta nei prossimi due anni. Si prevede che i salari nominali (retribuzione per dipendente) in Italia aumenteranno del 2,6% nel 2025 e del 2,2% nel 2026. Sebbene questi aumenti siano significativamente inferiori rispetto alla maggior parte degli altri paesi Ocse, consentiranno ai lavoratori italiani dIl tasso di disoccupazione, invariato rispetto a un anno fa. Tuttavia, si registrano segnali di indebolimento, con una decelerazione della crescita dell'occupazione e un ritorno della tensione del mercato del lavoro ai livelli pre-Covid in molti Paesi.Guardando nello specifico all'Italia, prosegue l'Ocse, "e minimi storici di disoccupazione e inattività. A maggio 2025, il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 6,5%, ovvero 0,1 punti percentuali in meno rispetto a maggio 2024 e 3,1 punti percentuali in meno rispetto a prima dell'inizio della pandemia, pur rimanendo superiore alla media Ocse del 4,9%"."L'occupazione totale ha continuato ad aumentare nell'ultimo anno, seppur a un ritmo più lento, con un aumento annuo dell'1,7% a maggio 2025 - aggiunge -. Questo incremento è stato trainato in particolare dalle persone più anziane. Tuttavia, il tasso di occupazione italiano rimane significativamente inferiore alla media Ocse (62,9% rispetto al 70,4% del primo trimestre del 2025). L'inattività è diminuita a maggio 2025 e si mantiene a livelli storicamente bassi, pur rimanendo elevata rispetto agli altri paesi Ocse". "Guardando al futuro - conclude -, nonostante la notevole incertezza dovuta alle perturbazioni del commercio globale, si prevede che il tasso di disoccupazione rimarrà stabile nel 2025 e nel 2026.