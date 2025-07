INPS: arrivano le istruzioni per la compilazione del Quadro RR nel modello Redditi 2025

(Teleborsa) - Con la Circolare n. 105 del 27 giugno 2025, l’ha fornito le istruzioni operative per la corretta compilazione deldel modello "", destinato agli iscritti alle Gestione speciale artigiani, commercianti e alla Gestione separata.La circolare riguarda i, fornendo indicazioni puntuali sulla determinazione della base imponibile e sul calcolo dei contributi dovuti.Particolare attenzione viene data ai: in questi casi, la base imponibile concordata ai fini fiscali sarà valida anche per lasalvo il diritto di versare sui redditi effettivi qualora risultino superiori a quelli concordati.