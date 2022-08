RFI, cantieri nuova linea AV/AC Napoli–Bari entrano nella fase realizzativa

Webuild

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) annuncia l'entrata nell'iter realizzativo di tutti i cantieri sullaed in particolare l'avvio della, che inizieranno rispettivamente il 5 e 10 agosto, completando l’elenco dei lotti in fase di esecuzione., parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo e finanziata anche con i fondi del PNRR, rappresenta ladel Gruppo FS. L’ultimazione di queste due tratte consentirà una ulterioretra il capoluogo campano e quello pugliese edei treni passeggeri e merci sulla linea.Sullaè prevista la realizzazione di una, i cui lavori sono stati affidati al Consorzio Hirpinia Orsara AV, per un investimento complessivo da parte di RFI di circadi euro. I lavori della, lunga circaquasi tutti in galleria, saranno eseguiti dal Consorzio Bovino - Orsara AV, con un investimento complessivo da parte di RFI didi euro. I due consorzi sono costituiti dalle impreseItalia, Impresa Pizzarotti e Partecipazioni Italia.Laha un costo complessivo di, finanziati anche con i. Entro il 2027, alla conclusione dei lavori dell’ultimo lotto Hirpinia-Orsara, gli spostamenti dalla Puglia verso Napoli e Roma saranno velocizzati. Sarà possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore, fino a Roma in 3 ore e collegare Lecce e Taranto alla Capitale in 4 ore. La realizzazione dell’opera è parte di un più ampio processo di integrazione e di sostegno allo, con notevoliper tutta la popolazione. Infatti, con l’attivazione di tutti i cantieri della Napoli – Bari, saranno impegnati a regime circa- tra lavoratori diretti e indiretti - creando indotto per tutto il tessuto socioeconomico del Sud.