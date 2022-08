L'indice del settore alimentare italiano è in territorio positivo (+1,05%), si concentrano gli acquisti su Enervit

comparto alimentare a Piazza Affari

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

Campari

small-cap

Enervit

Centrale del Latte D'Italia

Orsero

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 115.456,3, in crescita di 1.196,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 524, dopo aver avviato la seduta a 523.Tra le azioni più importanti dell'indice alimentare di Milano, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1,00%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,95%.Brilla, con un forte incremento (+3,97%).Buona performance per, che cresce del 2,06%.