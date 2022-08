SIT, aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie

SIT

SIT

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'assemblea degli azionisti il 29 aprile 2022 ed avviato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2022, tra l’1 e il 5 agosto 2022,SIT ad un prezzo medio unitario di 7,0489 euro per azione e per uncomplessivo pari aA seguito di tali acquisti la Società possiede, al 5 agosto, un totale di 788.406 azioni proprie, pari al 3,1398% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano,si muove in territorio negativo e si attesta a 6,84 euro, con un calo dell'1,16%.