Veolia cede business rifiuti di Suez in Regno Unito a Macquarie

Veolia Environment

(Teleborsa) - La società franceseha annunciato laall'australiana Macquarie Group per una cifra dicon l'intento di risolvere i problemi antitrust sorti dopo la business combination di Veolia e Suez."A seguito di questa transazione, Veolia rimarrà uno dei principali attori nel settore dei rifiuti nel Regno Unito e, più in generale, nel mercato dei servizi ambientali nella regione, che rimane strategica per il gruppo", ha affermato, Ceo di Veolia.La vendita del business dei rifiuti di Suez nel Regno Unito risponde alle principali preoccupazioni dell'autorità britannica per la concorrenza CMA, spiega il Gruppo, aggiungendo che dopo i rimedi concordati con la Commissione Europea e la firma dell'accordo con Macquarie Asset Management, la quasi totalità delle dismissioni viene finalizzata entro un anno dall'acquisizione di Suez.