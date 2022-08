Il comparto tecnologico a Milano in rialzo (+1,04%), moderato recupero per Esprinet

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Reply

Sesa

Esprinet

Txt E-Solutions

It Way

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 135.070,2 con una performance positiva dell'1,04%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 744, dopo aver avviato la seduta a 745.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,14%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,85%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,70%.Tra ledi Piazza Affari, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,19%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,09%.avanza dell'1,02%.