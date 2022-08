FS Italiane, Spagna: al via le prove tecniche del Frecciarossa 1000 fra Madrid e Barcellona

(Teleborsa) - Prendono il via le prove tecniche delsulla linea ferroviaria fra Madrid e Barcellona.consorzio partecipato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane), sta infatti eseguendo i test sui binari spagnoli, ultima fase prima dell'omologazione finale del treno sulla rete ferroviaria iberica. Ciò consentirà a", nome commerciale dell'azienda, di offrire ai passeggeri una nuova offerta alta velocità entro il 2022 con la fase di vendita commerciale da avviare fra settembre e ottobre.La possibilità di offrire collegamenti Alta Velocità in Spagna è parte di un processo iniziato a novembre 2019 con l'assegnazione da parte digestore dell'infrastruttura ferroviaria iberica, del 30% dei collegamenti sulla rete AV, un'offerta seconda solo a Renfe, operatore nazionale spagnolo.unirà in una prima fase Madrid, Barcellona, Siviglia, Malaga, Cordoba, Valencia, Alicante e Saragozza per poi estendersi ad altri collegamenti.Il– spiega il Gruppo FS in una nota – ha l'obiettivo di invogliare sempre più persone a scegliere il treno per i propri spostamenti, come indicato dagli obiettivi dell'Unione Europea in termini di sostenibilità. La condivisione delle conoscenze, maturate in Italia nell'Alta Velocità con oltre dieci anni di esperienza di collegamenti con Frecciarossa, permetterà così un ulteriore e importante sviluppo del trasporto ferroviario fra le principali città iberiche.Il convoglio che sta effettuando le prove tecniche è uno deicon le stesse caratteristiche di quelli in circolazione in Italia. Il treno è riciclabile per la quasi totalità e consente un risparmio dell'80% di anidride carbonica per passeggero a tratta e, proprio per questi motivi, ha ottenuto laIn Europa ilè presente anche incon Trenitalia France, attiva con collegamenti fra Milano e Parigi e Parigi e Lione con il Frecciarossa 1000, incon Avanti West Coast e c2c, incon Netinera, operatore del trasporto regionale, incon Hellenic Train e incon l'operatore su gomma Qbuzz.