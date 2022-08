Tinkoff, utile netto in calo "sostanziale" nel primo semestre

(Teleborsa) - TCS Group Holding, che possiede la banca online russa Tinkoff, ha comunicato che nel primo semestre del 2022su base annua, implicando un ROE (ritorno sul patrimonio netto) a una cifra, influenzato principalmente dalla "crescita dei costi di finanziamento e da un accantonamento conservativo".Nel primo semestre, ilè diminuito del 4% da inizio anno a 584 miliardi di rubli. Il rapporto NPL è aumentato a un tasso "low single digit" rispetto alla fine del 2021. I conti dei clienti sono aumentati del 4% da inizio anno a 983 miliardi di rubli. Ilè "aumentato notevolmente" a causa di "accantonamenti macro-correlati prudenti".Il gruppo afferma dinei confronti degli obbligazionisti e mira a assoggettare i pagamenti delle cedole nell'ambito dei suoi due Eurobond in circolazione a settembre al contesto normativo."Date le attuali limitazioni al funzionamento dell'infrastruttura dei mercati dei capitali, il Gruppo non sarà in grado di eseguire un'opzione call per il suoperpetuo al 9,25% a settembre 2022 - viene sottolineato - Per garantire la consegna della cedola a tutti gli obbligazionisti, il regolamento ai residenti russi sarà effettuato in rubli tramite agenti di regolamento locali".