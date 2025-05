Swiss Re, utile in aumento nel 1° trimestre nonostante impatto incendi Los Angeles

Swiss Re

(Teleborsa) -, colosso svizzero dell'assicurazione e della riassicurazione, ha registrato undi 1,3 miliardi di dollari e un ROE del 22,4% per il, rispetto a un utile netto di 1,1 miliardi di dollari e un ROE del 20,7% per lo stesso periodo del 2024. L'impatto dei sinistri di entità rilevante dovuti a catastrofi naturali ed eventi antropici è stato compensato dalla solida performance sottostante di tutte le attività del Gruppo, che ha inoltre beneficiato di un impatto favorevole sugli investimenti e sulla fiscalità.del Gruppo sono ammontati a 10,4 miliardi di dollari, rispetto agli 11,7 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2024. Il, che riflette la redditività dell'attività di sottoscrizione, è stato di 1,3 miliardi di dollari, rispetto agli 1,4 miliardi di dollari del primo trimestre del 2024.ha registrato un utile netto di 527 milioni di dollari per il primo trimestre del 2025, rispetto ai 555 milioni di dollari dello stesso periodo del 2024. Isono ammontati a 570 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025, rappresentando il 29% del budget annuale per sinistri per grandi catastrofi naturali, principalmente correlati agli incendi boschivi di Los Angeles. Inoltre, le perdite causate dall'uomo sono ammontate a 140 milioni di dollari."Il primo trimestre del 2025 è stato caratterizzato da significativi eventi sinistri di grandi dimensioni nelle nostre attività danni e infortuni - ha commentato il- Nonostante ciò, tutte le Business Unit hanno registrato risultati solidi, evidenziando la resilienza del Gruppo e sottolineando la nostra capacità di supportare i clienti fungendo da ammortizzatore per i rischi di picco".