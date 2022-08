Meituan, ricavi in aumento e sopra le attese in Q2

(Teleborsa) -, gigante cinese delle consegne, ha registratoin aumento del 16,4% a 50,9 miliardi di yuan (circa 7,4 miliardi di euro) nel secondo trimestre del 2022, da 43,8 miliardi di yuan nello stesso periodo del 2021. Il dato è risultatodegli analisti, secondo dati Refinitiv, che erano per 48,6 miliardi di yuanIl segmento "" ha ottenuto un utile operativo di 8,3 miliardi di yuan, in aumento rispetto ai 5,9 miliardi dello scorso anno, mentre la perdita operativa per il segmento "" si è ridotta sia su base annua che su base trimestrale a 6,8 miliardi di yuan.L'e l'sono stati, rispettivamente, di 3,8 miliardi di yuan e 2,1 miliardi di yuan per il trimestre, passando da posizioni di perdita a posizioni di profitto sia su base annua che trimestre su trimestre.