Walmart stima aumento ricavi in 2° trimestre. Niente guidance su utile per incertezza

Walmart

(Teleborsa) -, la più grande società statunitense della distribuzione organizzazione, ha chiuso ilcon ricavi di 165,6 miliardi di dollari, in crescita del 2,5%, pari al 4,0% (cc); include circa 100 punti base di svantaggio derivanti dal sorpasso del giorno bisestile. Le vendite globali dell'e-commerce sono cresciute del 22%, trainate dal ritiro e consegna in negozio e dal marketplace. Le vendite comparabili negli Stati Uniti sono aumentate del 4,5%, con una forte crescita nei settori salute e benessere e alimentari.Il margine lordo è aumentato di 12 punti base, trainato da Walmart US. L'è in crescita di 0,3 miliardi di dollari, pari al 4,3%, rettificato in crescita del 3,0% (cc) grazie a margini lordi più elevati e alla crescita dei ricavi derivanti dagli abbonamenti; ha beneficiato anche del miglioramento della situazione economica dell'e-commerce; include circa 250 punti base di svantaggio derivanti dal giorno bisestile. L'è di 0,61 dollari (sopra le attese per 0,58 dollari)."Abbiamo registrato un primo trimestre solido in un contesto operativo dinamico - ha commentato il- Stiamo offrendo servizi a clienti e soci in più modi, il che alimenta la nostra crescita. Siamo ben posizionati, mantenendo la flessibilità necessaria per affrontare il breve termine e continuando a investire per creare valore a lungo termine".Walmart prevede un aumento del fatturato netto deldal 3,5% al ??4,5%, rispetto alle aspettative di crescita del 3,5%, ma non fornisce previsioni sugli utili; mantiene le previsioni annuali su vendite e utili."Data la natura dinamica del contesto e l'ampia e difficile previsione dei risultati a breve termine, abbiamo ritenuto opportuno astenerci dal fornire una previsione specifica sulla crescita dell'utile operativo e dell'utile per azione (EPS) per il secondo trimestre - ha dichiarato il- Con una visione a più lungo termine per l'intero anno, riteniamo di poter navigare bene e raggiungere le nostre previsioni per l'intero anno".