Gas scivola sotto 230 euro a Amsterdam. UE valuta cap su energia

(Teleborsa) -in vista dell'imposizione di une dello(decoupling) verso cui muove a grandi passi Bruxelles, in vista del(9 settembre).Stamattina, il future sulè scivolato al di sotto dei 230 euro per Mwh, attestandosi arispetto alla vigilia.A dare un colpo alle quotazioni la probabilità che, un tetto al prezzo del gas, che, soprattutto per il gas ottenuto da fonti specifiche. Ma la Commissione europea intenderebbe anche proporre di, fissando un tetto al prezzo dell'elettricità prodotta con. Si tratta per ora di indiscrezioni emerse da un documento non ufficiale (non paper) che circola a Bruxelles.Secondo l'agenzia di ratingla UE "ha una strategia credibile" e potrà quindianche se non in modo indolore: nell'ipotesi di flussi dalla Russia al 20% nel 2022 ed a zero nel 2023, l'agenzia stima undi quanto precedentemente indicato pari a, più forte per la Germania al 3% e per l'Italia a 2,5%.Secondo gli analisti di, "la crisi energetica è. Il mondo dell'energia a basso costo è finito. Siamo entrati in uncaratterizzato da inflazione elevata e". Analizzando varie ipotesi di intervento, ilche ha osto un tetto al prezzo del gas e dell'elettricità, ma è molto costoso, e, che consente di dissociare il prezzo dell'elettricità da quello del gas (decloupling), BG Saxo ricorda che c'è una seconda opzione che consiste nel: un pool obbligatorio per le tecnologie a basso costo variabile (eolico, solare, nucleare, per esempio) e un mercato convenzionale per gli impianti a condensazione fossile. Qualunque opzione dovrà essere valutata più approfonditamente ed appare