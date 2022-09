Lululemon vola grazie a trimestrale e guidance

Lululemon Athletica

Nasdaq 100

Lululemon Athletica

indice dei titoli tecnologici USA

Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,05%.Il retailer d'abbigliamento sportivo di Vancouver beneficia dei risultati per il secondo trimestre che evidenzianoin crescita a 289,5 milioni (2,26 dollari dollari per azione) dai 208,1 milioni (pari a 1,59 dollari) e contro gli 1,86 dollari stimati dagli analisti. Su base rettificata l' EPS si è attestato a 2,20 dollari. Isono saliti del 29% a 1,87 miliardi e si confrontano con gli 1,77 miliardi stimati dal consensus. Lululemon ha migliorato la guidance d'esercizio in termini di ricavi da 7,61-7,71 a 7,87-7,94 miliardi di dollari.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,21%, rispetto a -5,42% dell').Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 319,7 USD con tetto rappresentato dall'area 329. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 315,4.