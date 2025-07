Chiude in rosso Wall Street dopo annunci Trump su nuovi dazi a 14 paesi

Dow Jones

(Teleborsa) -, in flessione dello 0,94% sul; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 6.230 punti, ritracciando dello 0,79%. In discesa il(-0,79%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-0,83%). A innescare le vendite sono stati gli, con la proroga della scadenza per i dazi "reciproci" al 1° agosto.Secondo le lettere pubblicate dal presidente USA, i paesi che si troveranno ad affrontare dazi elevati il ??1° agosto sono Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Indonesia,, Laos, Malesia, Myanmar, Serbia, Sudafrica,, Thailandia e Tunisia.Intanto,haa tre, sei e 12 mesi per l', citando le aspettative di taglio dei tassi d'interesse statunitensi e la continua forza fondamentale dei principali titoli a grande capitalizzazione come fattori chiave.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,26%),(-1,04%) e(-1,00%).Tra i(+1,26%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,44%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,18%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,95%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Tra i(+3,39%),(+2,28%),(+2,04%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,79%. In perdita, che scende del 4,83%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,08 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 3,93%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,85 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 233K unità).