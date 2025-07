Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 44.460 punti; sulla stessa linea, incolore l', che archivia la seduta a 6.269 punti, sui livelli della vigilia.Poco sopra la parità il(+0,33%); senza direzione l'(+0,12%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,73%),(+0,67%) e(+0,54%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,20%) e(-0,44%).Al top tra i(+1,62%),(+1,46%),(+1,33%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,40%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,36%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,16%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,05%),(+4,16%),(+3,95%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,75%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,22%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,38%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,29%.