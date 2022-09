Moto, scatto in avanti del mercato in agosto: guidano le moto

(Teleborsa) -- ciclomotori, scooter e moto - che advedono crescere lerispetto allo stesso mese del 2021. Dopo un andamento dei primi mesi caldi dell’anno contraddistinto da un’alternanza di modesti rallentamenti e stagnazione - sottolinea- il mercato torna nuovamente in positivo."Malgrado la situazione congiunturale e i noti problemi globali di approvvigionamento, che riguardano tutto il settore automotive, la domanda di due ruote in Italia si mantiene viva, confermando la capacità distintiva della nostro settore di soddisfare il desiderio di nuova mobilità e passione nel mercato del trasposto privato", sottolinea il presidente dell’associazioneDopo sei mesi di segno meno, il mercato chiude cone una crescita del 3,2% sullo stesso periodo dello scorso anno. A fare la parte del leone le(6.864 veicoli immatricolati) con un incremento del 13,4%, inseguite dai(1.314 veicoli) con un aumento del 10,8%, mentre non riescono a risalire la china gliin calo del 5,17%.il bilancio resta leggermentecon 227.425 veicoli immatricolati. A doppia cifra la flessione degli scooter (-10,2), mentre fanno bene le moto (+4,5%) e soprattutto i ciclomotori (+17,7%).per il settore degli elettrici, in territorio positivo dal mese di gennaio: pesano la mancanza di incentivi e gli effetti distorsivi di una commessa dello scorso anno dedicata allo scooter sharing.Sono 597 i veicoli registrati ad agosto, conma resta vigorosa ladell’anno, con un incremento(a trainare sono gli scooter con +77,5%).