CIR, informativa sul buy-back

(Teleborsa) -, facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 sul proseguimento del piano di acquisto di azioni proprie avviato in data 16 marzo 2022, in esecuzione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2022 e in conformità alla stessa, ha comunicato di aver, dal 29 agosto al 2 settembre 2022, complessivamente 126.500 azioni al prezzo unitario medio di 0,4138 euro per unpari aAl 5 settembre, CIR possiede un totale di 190.993.895 azioni proprie, pari al 14,95% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.A Piazza Affari, oggi, risultato positivo per, che lievita dell'1,20%.