Crimini informatici, al via la campagna informativa di Polizia di Stato ed Eni

(Teleborsa) -hanno avviato una campagna informativa per contrastare le truffe online, un fenomeno in costante aumento che sfrutta strumenti digitali per ottenere informazioni o denaro in modo illegale. Le frodi informatiche colpiscono i cittadini attraverso comunicazioni ingannevoli, diffuse via e-mail, SMS o messaggi pubblicitari, che invitano a fornire dati personali e bancari o a inserire credenziali di accesso su portali "clone", simili in tutto e per tutto a siti ufficiali di aziende affidabili. Una volta ottenuti, questi dati possono essere utilizzati per commettere numerose attività illecite, tra cui la creazione di false identità, l'accesso non autorizzato a conti bancari e la diffusione di contenuti ingannevoli.Per contrastare efficacemente questo fenomeno – spiegano Polizia di Stato ed Eni in una nota – è fondamentale fornire ai cittadini glistrumenti necessari per riconoscere le comunicazioni fraudolente e difendersi dai molteplici inganni presenti online.La, attraverso la, è impegnata quotidianamente nel contrasto e nella prevenzione dei reati informatici, anche grazie alla diffusione di informazioni utili e consigli pratici per i cittadini. Sul sito ufficiale www.commissariatodips.it è possibile non solo restare aggiornati sui principali fenomeni legati al mondo cyber, ma anche inviare segnalazioni o richieste di informazioni in modo semplice e diretto., ha rivolto alla prevenzione del fenomeno uno spazio dedicato sul sito web Eni e sui siti business Enilive e Plenitude, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato per fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per non cadere vittimadelle truffe online."L'iniziativa – si legge nella nota – rappresenta una tappa significativa nel processo di costruzione e consolidamento di una collaborazione tra pubblico e privato, essenziale per contrastare efficacemente il cybercrime, attraverso la condivisione informativa e la cooperazioneoperativa".A supporto degli utenti è stato predisposto unin cui Eni e Polizia di Stato intervengono per spiegare l'evoluzione delle attività fraudolente e le azioni per contrastarle.