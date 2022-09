GVS, ricavi a doppia cifra nel primo semestre

GVS

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2022 il Gruppoha realizzatopari a 166,6 milioni di Euro (-12.2% rispetto a 189,7 milioni di euro registrati nel primo semestre 2021) in crescita del 17,6% grazie al contributo delle ultime acquisizioni una volta sterilizzato l’impatto delle vendite derivanti dal diffondersi della pandemia da Covid19 nel 1H 2021 (vendite normalizzate pari a 141,7 milioni di Euro).L’ EBITDA Normalizzato presenta un margine sui ricavi del 24% ed è pari a Euro 39,9 milioni (Euro 71,9 milioni nel primo semestre 2021), in termini di EBITDA normalizzato dagli effetti Covid19 si registra ancora un ritardo nel recupero dei livelli obiettivo.IlNormalizzato è pari a 39,5 milioni di Euro rispetto a 50 milioni di Euro del 1H 2021 (34,7 milioni di Euro il valore normalizzato dagli effetti COVID nel 1H 2021).Ladel Gruppo è pari a -396 milioni di euro (includendo gli effetti dell’IFRS 16 per 23,8 milioni di Euro) in incremento rispetto ai -107,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 per effetto degli investimenti per acquisizioni dei primi 6 mesi del 2022 per un totale di 304,5 milioni di euro.