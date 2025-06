GVS, al via domani un piano di buyback fino a 20 milioni di euro

GVS

GVS

(Teleborsa) -, società attiva nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche principalmente nel settore healthcare, ha reso noto in un comunicato che a partire dal2025, daràautorizzato dall’Assemblea degli Azionisti dell’8 maggio 2025.Gli acquisti potranno essere effettuati su mercati regolamentati per il tramite dell’intermediario abilitato Kepler Cheuvreux secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera assembleare, per unpari adi, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 (salvo eventuale proroga).A titolo indicativo, considerando l'ultimo prezzo di chiusura delle azioni della società pari a 4,945 euro (registrato in data 27 giugno 2025) il numero approssimato di azioni oggetto di acquisto nell'ambito del piano sarebbe di 4,0 milioni, pari al 2,1% circa del capitale sociale.Al 27 giugno 2025, GVS detiene 284.318 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0.15% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, risultato positivo per, che lievita dell'1,72%.