Illy, Scocchia: per ora non alziamo i prezzi

(Teleborsa) - Se la spirale inflazionistica dovesse continuare, se il costo del caffè 'verde' dovesse proseguire nella sua corsa, non possiamo escludere unPer questo rientro post estivo lo escludiamo. Almeno fino a fine anno vogliano provare a comprimere i nostri margini ma non riversare a valle l'aumento del costo del caffè". Lo affermaA.d. di Illycaffè in una intervista a La Stampa."Cerchiamo di proteggere clienti e consumatori, però c'è un limite. Immagino che a inizio dell'anno prossimo dovremo comunque rivedere la situazione. Il caffè a novembre 2020 costava 110 dollari per libbra, siamo arrivati a, rileva."Abbiamo avuto un incremento dei costi di quasi 50 milioni, pari al 10% del fatturato del 2021. Abbiamo ridotto le spese e aumentato l'efficienza operativa. In un momento così difficile non basta: è importante crescere". Quanto al piano di sbarco in Borsa "per ora non ha subito rallentamenti - dice la manager -.