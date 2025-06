Illy, completata la riorganizzazione della Holding di gruppo: Daria Illy esce dalla compagine societaria

(Teleborsa) - La famiglia Illy, come da programma, ha completato il processo di riorganizzazione del Gruppo con il mutamento dell’assetto proprietario di, cioè della cassaforte di famiglia posta al vertice della catena di controllo diha infatti ceduto la sua partecipazione del 19% circa nel capitale della Holding Illy, controllata pariteticamente dai soci Andrea Illy e Anna Illy, alla subholding. L’operazione rappresenta il completamento di un processo iniziato già nel 2021, che ha come obiettivo la migliore realizzazione degli interessi del Gruppo e di quelli individuali dei soci.Dopo oltre 16 anni di impegno attivo nel Gruppo, avendo già lasciato in precedenza tutte le cariche operative nelle società del Gruppo, Daria Illy conclude con gratitudine la suaper dedicarsi a nuove sfide professionali nel contesto italiano e internazionale.