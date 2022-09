Gas, prezzo in calo ad Amsterdam. Piatto il petrolio

(Teleborsa) -. Il prezzo dei, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un ribasso del 4,5% a 197,8 euro/MWh alle 9.30 ora italiana. Nonostante le quotazioni siano in netto calo dai 350 euro/MWh raggiunti a fine agosto, il prezzo rimane oltre sei volte più elevato rispetto alle stesso periodo dello scorso anno.Intanto, idi novembre 2022 hanno raggiunto i 92,97 dollari al barile, in rialzo di 0,13 dollari o dello 0,11%. I futures sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di ottobre 2022 scambiano in diminuzione di 0,07 dollari, o dello 0,07%, a 86,72 dollari al barile.Venerdì, il Tesoro statunitense ha emesso, concentrandosi sulla documentazione necessaria al settore privato per aderire al programma. Il tetto al prezzo dovrebbe entrare in vigore entro il 5 dicembre per il petrolio greggio e il 5 febbraio per i prodotti petroliferi, in linea con l'attuazione del divieto dell'Unione europea sui servizi associati al petrolio marittimo e ai prodotti raffinati.