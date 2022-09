Germania, indice ZEW su sentiment economia cola a picco

(Teleborsa) -rimanendo pesantemente in territorio negativo, a conferma di un sentiment perlopiù pessimista per i prossimi mesi. L'indicatore anticipatore si è portato infatti adi agosto.Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, èdegli analisti che stimavano una valore diIn peggioramento anche leche si portano ada -47,6, contro attese per un -52,2.L'indice relativo alinvece arispetto a +54,9 punti di agosto e contro i