Saxo Bank esplora quotazione ad Amsterdam tramite SPAC

Disruptive Capital Acquisition Company Limited

(Teleborsa) -, banca danese focalizzata sul settore del trading e degli investimenti multi-asset, e la SPAC(DCAC) hanno comunicato di staredi Saxo Banktramite Business Combination. Saxo Bank è "ben capitalizzata", quindi non ci sarà alcuna emissione primaria di azioni da parte di Saxo Bank, hanno spiegato le due società in una nota. L'aggregazione aziendale proposta comprenderebbe una vendita secondaria di azioni Saxo Bank esistenti a DCAC per la distribuzione agli azionisti di DCAC e il successivo delisting e liquidazione di DCAC, con Saxo che rimarrebbe l'entità quotata.Lo scopo della quotazione èe quindi accelerare ulteriormente la strategia di crescita. La potenziale transazione valuta le azioni in circolazione di Saxo Bank (prima di una Business Combination) a un importo aggregato pro forma di. Non è stato stipulato alcun accordo vincolante e non è possibile garantire il raggiungimento di un'aggregazione aziendale né di quotazione di azioni Saxo Bank, viene sottolineato.Disruptive Capital Acquisition Company si è quotata su Euronext Amsterdam, raccogliendo 125 milioni di sterline, nell'ottobre 2021. Saxo Bank, fondata nel 1992, è stata una delle prime istituzioni finanziarie a sviluppare una, delle grandi istituzioni e dei gestori di fondi. Oggi, più di 850.000 clienti hanno affidato a Saxo 85 miliardi di euro di patrimonio dei clienti.