Cina, produzione e vendite sopra attese ma è crisi mercato immobiliare

(Teleborsa) -, dove i numeri della produzione e delle vendite al dettaglio, sopra le attese, hanno controbilanciato i dati deludenti del mercato immobiliare.hanno registrato un, a causa della crisi di liquidità che ha investito il mercato immobiliare quest'anno. Per effetto di questo dato, lo, sfondando la soglia di 7 contro dollaro per la prima volta in due anni, in calo dello 0,2%.La, invece, è risultata, con unache supera il 3,8% del mese precedente e del consensus. Una accelerazione che neutralizza l'effetto dei vari lockdown sperimentati ancora quest'anno a causa del Covid-19. Da inizio anno, la produzione risulta in crescita del 3,6% contro il 3,5% precedente., che hanno fatto un balzo ad agostodopo il 2,7% del mese precedente e rispetto al 3,5% atteso.Lain Cina èdal 5,4% precedente ed atteso.