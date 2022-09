Eventi e scadenze: settimana del 19 settembre 2022

Compagnia Dei Caraibi

Confinvest

Enertronica Santerno

Intek Group

Neurosoft

Portobello

Reevo

A.S. Roma

Comal

Compagnia Dei Caraibi

Defence Tech Holding

Digital360

Fos

G Rent

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Lindbergh

Met.Extra Group

Mondo Tv Suisse

OVS

S.I.F. Italia

Cover 50

Cy4gate

Digital Magics

Fope

General Mills

Industrial Stars Of Italy 4

Iscc Fintech

Mittel

Softec

Sourcesense

Tps

Aton Green Storage

Cy4gate

Digital Bros

Fullsix

Gequity

Jonix

Mediobanca

Prismi

Promotica

Askoll Eva

Civitanavi Systems

Clabo

Friulchem

Giglio.Com

Gismondi 1754

H-Farm

Illa

Ilpra

Indel B

Maps

Trendevice

Zucchi

(Teleborsa) -Istat - Prezzi delle abitazioni - II Trimestre 2022Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Londra per le esequie solenni di Sua Maestà la Regina Elisabetta IIGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàRegno Unito - Borsa di Londra chiusa- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleIstat - Ricerca e sviluppo in Italia - Anni 2020/2022BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generaliAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Lecce per la Cerimonia di consegna delle Aquile dell'Aeronautica Militare- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 31 luglio 2022- CDA: Relazione semestraleBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBanca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaBOJ - Inizia la riunione di politica monetaria1st Annual Congress del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo - Evento promosso da Aeroporti di Roma in collaborazione con il Politecnico di Milano e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Ministero della Transizione Ecologica, e di ENAC, che riunisce player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni di categoria e terzo settore, con l'obiettivo di avviare la discussione sulla transizione green e di neutralità climatica dell'intero settore entro il 20508.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleBCE - Bollettino economicoBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleCNA - Assemblea nazionale - L’Assemblea nazionale della CNA, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, si svolge a Taormina8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di luglio e agostoGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione semestrale al 30 Giugno 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022