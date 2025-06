Neurosoft, assemblea approva bilancio 2024. Nessun dividendo

Neurosoft

(Teleborsa) - L'di, società greca quotata su Euronext Growth Milan che fornisce software che ottimizzano i processi aziendali ed operativi, hae il bilancio consolidato per l'esercizio 2024. L'utile netto del 2024 è pari a 1,68 milioni di euro (1,28 milioni di euro nel 2023, con un incremento del 31% rispetto all'anno precedente).Gli azionisti hanno approvato lae l'utile netto della società per l'esercizio 2024 è stato interamente destinato a riserva di utili non distribuiti.